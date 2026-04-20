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20.04.2026 06:31:29
Nederman: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Nederman präsentierte in der am 17.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Das EPS wurde auf 1,31 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Nederman 1,69 SEK je Aktie verdient.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,26 Milliarden SEK – eine Minderung von 10,59 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,41 Milliarden SEK eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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