|
30.03.2026 08:51:50
Neinor Homes Launches EUR 50 Mln Share Buyback Programme
(RTTNews) - Neinor Homes SA (HOME.MC, NNRHF), a Spanish real estate developer, on Monday announced the launch of a share buyback programme of up to 3 million shares.
The programme represents an investment of up to 50 million euros.
The programme will be used to meet obligations under share-based remuneration plans and to reduce share capital through the cancellation of treasury shares.
The buyback forms part of the company's 500 million euro shareholder remuneration plan for the 2026 to 2027 period, of which 92 million euros have already been distributed.
The company said the programme is intended to enhance shareholder returns and improve earnings per share.
On Friday, Neinor Homes closed trading, 0.75% higher at EUR 16.10 on the Madrid Stock Exchange.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerIran-Krieg eskaliert weiter: ATX und DAX schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigen sich im Handel zum Wochenstart mit Verlusten. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Montag vorwiegend auf tieferem Niveau.