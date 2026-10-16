NEL ASA legte Quartalsergebnis vor

NEL ASA gab am 15.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,08 NOK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NEL ASA -0,050 NOK je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat NEL ASA im vergangenen Quartal 111,7 Millionen NOK verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 63,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte NEL ASA 303,4 Millionen NOK umsetzen können.

Redaktion finanzen.at