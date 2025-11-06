Nemetschek SE: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Nemetschek SE ließ sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Nemetschek SE die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,48 EUR, nach 0,340 EUR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,85 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 293,1 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 253,0 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at