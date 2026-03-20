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20.03.2026 06:31:28
Neonode: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Neonode ließ sich am 18.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Neonode die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,12 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Neonode ein EPS von -0,100 USD in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0,5 Millionen USD – eine Minderung von 21,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 0,7 Millionen USD eingefahren.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,510 USD. Im Vorjahr hatte Neonode -0,410 USD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 2,06 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 33,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 3,11 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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