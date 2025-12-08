Handeln Sie CFDs auf die beliebtesten Aktien, Kryptos, Indizes und mehr in Österreich! (79% der CFD-Kleinanlegerkonten verlieren Geld.) -w-
Nepal Charges Chinese Construction Firm for Corruption Over Airport

Nepal’s anti-graft watchdog said the state-owned Chinese firm and Nepali officials colluded to inflate the costs of an international airport in Pokhara.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
