Nerds On Site: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Nerds On Site gab am 30.09.2024 die Zahlen für das am 31.05.2024 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Umsatz lag bei 3,0 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 2,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,9 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Anteilsschein wurde für das Gesamtjahr bei 0,010 CAD vermeldet. Im Vorjahr hatten ebenfalls -0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 3,99 Prozent auf 10,95 Millionen CAD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 10,53 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at