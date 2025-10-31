Neste: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Neste lud am 29.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,14 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Neste 0,030 EUR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 19,38 Prozent auf 4,53 Milliarden EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,62 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at