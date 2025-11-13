Net hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Net stellte am 10.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,06 TRY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Net ein EPS von 1,03 TRY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 77,97 Prozent auf 6,58 Milliarden TRY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,70 Milliarden TRY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at