09.09.2025 16:36:39

Netanjahu: Angriff auf Hamas in Katar von Israel initiiert

TEL AVIV (dpa-AFX) - Israel übernimmt laut Ministerpräsident Benjamin Netanjahu die volle Verantwortung für den Angriff auf die Führungsspitze der Islamistenorganisation Hamas in Katar. "Die heutige Aktion gegen die führenden Terroristenführer der Hamas war eine völlig unabhängige israelische Operation. Israel hat sie initiiert, Israel hat sie durchgeführt", hieß es in einer Stellungnahme von Netanjahus Büro.

Der israelische Fernsehsender Channel 12 hatte zuvor berichtet, dass US-Präsident Donald Trump dem Angriff vorab zugestimmt habe.

Israels Armee hatte eigenen Angaben zufolge die Hamas-Führungsspitze in Doha, der Hauptstadt des Golfstaats Katar, angegriffen. Israel und die Hamas haben bislang keine offiziellen Angaben dazu gemacht, ob die Anführer der Terrororganisation überlebten oder getötet wurden./cir/DP/jha

