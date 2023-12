Netanjahu: Werden Krieg trotz internationalen Drucks fortsetzen

TEL AVIV (dpa-AFX) - Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu will den Gaza-Krieg gegen die islamistische Hamas trotz internationaler Forderungen nach einer Waffenruhe fortsetzen. "Wir machen weiter bis zum Ende, bis zum Sieg, bis zur Zerstörung der Hamas, auch angesichts internationalen Drucks", sagte er am Mittwoch vor Soldaten nach einer Mitteilung des Regierungspresseamtes. "Nichts wird uns aufhalten", betonte Netanjahu.

Israel hat angesichts der katastrophalen Lage im Gazastreifen international an Rückhalt für seinen Krieg gegen die Terrororganisation Hamas verloren. In der UN-Vollversammlung verlangten mehr als 150 Länder einen sofortigen humanitären Waffenstillstand, was Israel empört zurückwies.

Sogar US-Präsident Joe Biden wies auf den bröckelnden internationalen Rückhalt hin. Israel beginne durch sein "willkürliches Bombardement" an Unterstützung zu verlieren. Bidens Nationaler Sicherheitsberater Jake Sullivan wurde am Donnerstag in Israel erwartet und dort auch Netanjahu treffen. Er dürfte erneut fordern, das Leben der Zivilbevölkerung im Gazastreifen zu schützen und mehr humanitäre Hilfe zu ermöglichen./ro/DP/men