Netel: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Netel hat am 24.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,38 SEK gegenüber -0,170 SEK im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 17,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 575,0 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren 694,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at