Netel präsentierte Quartalsergebnisse

Netel hat am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,38 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -1,190 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 15,15 Prozent zurück. Hier wurden 812,0 Millionen SEK gegenüber 957,0 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum generiert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 2,420 SEK ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,960 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 11,24 Prozent auf 2,92 Milliarden SEK. Im Vorjahr hatte Netel 3,28 Milliarden SEK umgesetzt.

Redaktion finanzen.at