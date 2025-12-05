Netflix Aktie
WKN: 552484 / ISIN: US64110L1061
|
05.12.2025 16:36:50
Netflix Is Buying Warner Bros. Discovery for $72 Billion. Here's What It Means for Investors
Streaming giant Netflix (NASDAQ: NFLX) just announced its largest acquisition ever. The company plans to acquire certain assets owned by Warner Bros. Discovery (NASDAQ: WBD) for $72 billion.This is somewhat uncharacteristic of Netflix, which typically relies on content it produces itself and licensing deals to feature content owned by third parties. So, here are the details of the deal and what Netflix's investors should keep in mind.Netflix announced that it will acquire the HBO Max streaming service as well as the Warner Bros. film studio from Warner Bros. Discovery. The deal values the company at $27.75 per share, which implies a $72 billion equity valuation for the assets. The company will also assume $10.7 billion in net debt on Warner Bros. Discovery's balance sheet.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Netflix Inc.mehr Nachrichten
|
01:22
|Netflix leans on $59bn bank loan to fund Warner Bros takeover (Financial Times)
|
01:22
|Netflix leans on $59bn bank loan to fund Warner Bros takeover (Financial Times)
|
05.12.25
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
05.12.25
|How Netflix stole Warner Bros from David Ellison (Financial Times)
|
05.12.25
|Gewinne in New York: NASDAQ Composite nachmittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
05.12.25
|Handel in New York: NASDAQ 100 klettert am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
05.12.25
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 präsentiert sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
05.12.25
|ROUNDUP 3: Streaming erobert Hollywood - Netflix übernimmt Warner Bros. (dpa-AFX)
Analysen zu Discovery Holdings LtdShsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Discovery Holdings LtdShs
|11,20
|2,75%
|Netflix Inc.
|86,04
|-2,72%
|Warner Bros. Discovery
|22,31
|6,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBlick auf Notenbanken: ATX letztlich leichter -- DAX geht über 24.000-Punkte-Marke ins Wochenende -- US-Börsen mit stabilem Wochenausklang -- Chinas Börsen schließen fester - Minuszeichen in Japan
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf rotem Terrain, während der deutsche Leitindex höher notierte. Die US-Börsen schlossen mit leichten Gewinnen. Die asiatischen Börsen fanden zum Wochenausklang keine gemeinsame Richtung.