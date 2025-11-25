Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
|
25.11.2025 03:50:00
Netflix's 10-for-1 Stock Split: Time to Buy Before It's Too Late?
It's been a week now since Netflix (NASDAQ: NFLX) stock split its stock 10-for-1, transforming a $1,125-per-share stock into a $112.50-per-share stock in the blink of an eye -- but doing absolutely nothing to change the business. And do you know what? During that week, Netflix stock has gotten even cheaper, falling from $112.50 to close at $110 on Monday, and continuing to fall to just $104 and change today.And there's still no substantive reason for this.Netflix stock just got cheaper.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
