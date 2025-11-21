Neuca gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Neuca hat am 20.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 13,26 PLN. Im letzten Jahr hatte Neuca einen Gewinn von 9,36 PLN je Aktie eingefahren.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,53 Prozent auf 3,49 Milliarden PLN aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,19 Milliarden PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at