Neue Analyse: Warburg Research bewertet Sartorius vz-Aktie mit Hold

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Sartorius nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 260 Euro belassen. Der Labor- und Pharmazulieferer habe ein weiteres schwaches Quartal hinter sich, aber den Jahresausblick bestätigt, schrieb Analyst Michael Heider in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Geschäftsumfeld sei weiterhin trist.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Sartorius vz-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 10:21 Uhr konnte die Aktie von Sartorius vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 12,4 Prozent auf 257,00 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 1,17 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wurden via XETRA 141 401 Sartorius vz-Aktien umgesetzt. Das Papier verlor auf Jahressicht 2024 22,7 Prozent. Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Sartorius vz wird am 17.10.2024 gerechnet.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.10.2024 / 08:15 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.