Neuer Chef bei Superfund

Bei der Superfund Asset Management kommt es zu einem Wechsel in der Führung: Christopher Kampner übernimmt von Sonja Sarközi die Geschäftsführung. Sarközi scheidet mit heutigem Tag aus dem Unternehmen sowie dem Verwaltungsrat der Superfond Holding aus. Die Geschäftsbereiche werden im Management neu verteilt, teilte das Unternehmen am Donnerstag in einer Aussendung mit.

Kampner ist der Sohn der Finanzmanagerin Ursula Kampner, die 2011 als erste Frau an die Spitze von Superfund berufen wurde und das Unternehmen bis 2018 geleitet hat. Kampner war bisher bei Superfund "Head of Sales".

fel/cs