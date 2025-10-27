KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
27.10.2025 15:22:00
Neuer Expertenrat für KI-Leapfrogging: Bundesregierung holt sich Unterstützung
15 Wissenschaftler und Unternehmer sollen der Bundesregierung beim Künstliche-Intelligenz-Leapfrogging helfen. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!