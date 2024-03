Neues Rekordhoch: Chipotle-Aktie von geplantem Aktiensplit angetrieben

Die Burrito-Kette Chipotle Mexican Grill wird einen Aktiensplit durchführen. Das kommt am Markt gut an, immerhin wäre die Kapitalmaßnahme eine der größten in der Geschichte der NYSE.

• Chipotle plant Aktiensplit im Verhältnis 50:1• Aktionäre müssen noch zustimmen• Eine der größten Kapitalmaßnahmen an der NYSE

Wie die US-Restaurantkette Chipotle Mexican Grill am Dienstag nach US-Börsenschluss bekannt gab, hat der Vorstand einem Aktiensplit zugestimmt. Im Rahmen der Kapitalmaßnahme, die im Verhältnis 50:1 durchgeführt wird, sollen alle Anteilseigner, die am 18. Juni 2024 Chipotle-Aktien halten, für jeden gehaltenen Anteilsschein 49 zusätzliche Aktien in ihr Depot gebucht bekommen.

Der Aktiensplit wäre einer der größten, die an der New York Stock Exchange bislang durchgeführt wurde.

Aktionäre müssen noch zustimmen

Noch steht der Aktiensplit unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Chipotle-Aktionäre, die sollen den Plan bei der Jahreshauptversammlung des Unternehmens am 6. Juni 2024 durchwinken. Kommt es zu einer Genehmigung der Kapitalmaßnahme, werden die neuen Chipotle-Aktien voraussichtlich ab dem 26. Juni mit einem dann optisch deutlich niedrigeren Kursniveau gehandelt werden.

Chipotle-Aktien mit neuem Rekordhoch

Chipotle-Aktien haben in den letzten Monaten eine kräftige Kursrally aufs Parkett gelegt. Innerhalb eines Jahres stieg das Kursniveau um mehr als 72 Prozent, allein seit Jahresstart summiert sich das Plus auf rund 22 Prozent.

Am Dienstag waren Chipotle-Aktie bei 2.797,56 US-Dollar und damit auf einem neuen Rekordniveau aus dem Handel gegangen. Am Mittwoch zieht der Kurs an der NYSE zeitweise nochmals um 6,19 Prozent auf 2.970,53 US-Dollar an, so dass im Mittwochshandel ein neuer Höchstkurs erreicht wurde.



Redaktion finanzen.at