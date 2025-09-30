Neuphoria Therapeutics Aktie
WKN DE: A40VVS / ISIN: US64136E1029
|
30.09.2025 02:50:40
Neuphoria Therapeutics Inc. Full Year Loss Drops
(RTTNews) - Neuphoria Therapeutics Inc. (NEUP) released Loss for full year of -$0.37 million
The company's bottom line totaled -$0.37 million, or -$0.23 per share. This compares with -$15.49 million, or -$18.62 per share, last year.
Neuphoria Therapeutics Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$0.37 Mln. vs. -$15.49 Mln. last year. -EPS: -$0.23 vs. -$18.62 last year.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Neuphoria Therapeutics Inc Registered shsmehr Nachrichten
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Neuphoria Therapeutics Inc Registered shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Neuphoria Therapeutics Inc Registered shs
|11,86
|-3,66%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen fester -- ATX schließt tiefer -- DAX schlussendlich kaum verändert -- Asiatische Indizes letztlich uneinig
Zum Wochenauftakt bewegte sich der heimische Leitindex abwärts, während sich der deutsche Leitindex kaum bewegte. An den US-Börsen waren leichte Gewinne zu sehen. An den Börsen in Fernost ging es in unterschiedliche Richtungen.