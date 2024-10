New 2024 Kindles Just Announced: Hands-on With All of Them video

Amazon has completely turned over its Kindle e-reader line with freshly upgraded versions of its entry-level Kindle, Kindle Paperwhite, Kindle Scribe, plus an all-new Kindle Colorsoft, its first Kindle with a color screen. CNET Editor David Carnoy goes hands -on with all the new 2024 Kindles at their launch event in New York City. Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet