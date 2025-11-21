|
21.11.2025 06:31:44
New Jersey Resources: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
New Jersey Resources gab am 19.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 USD. Im Vorjahresviertel hatte New Jersey Resources 0,910 USD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz lag bei 336,1 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 15,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 397,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 3,33 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 2,92 USD erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahr hat New Jersey Resources in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 14,12 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,04 Milliarden USD im Vergleich zu 1,78 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
