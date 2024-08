New Oriental Education Technology Group: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

New Oriental Education Technology Group hat am 31.07.2024 das Zahlenwerk zum am 31.05.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,13 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte New Oriental Education Technology Group ein EPS von 0,140 HKD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 31,70 Prozent auf 8,89 Milliarden HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,75 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 1,46 HKD gegenüber 0,830 HKD je Aktie im Vorjahr.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 43,58 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 33,74 Milliarden HKD umgesetzt, gegenüber 23,50 Milliarden HKD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at