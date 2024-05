New Peoples Bankshares: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

New Peoples Bankshares hat am 15.05.2024 die Bücher zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

New Peoples Bankshares hat ein EPS von 0,08 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,080 USD auf dem gleichen Niveau gelegen.

Im abgelaufenen Quartal hat New Peoples Bankshares 13,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at