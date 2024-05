New Providence Acquisition A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

New Providence Acquisition A gab am 21.05.2024 die Zahlen für das am 31.03.2024 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,060 USD je Aktie vermeldet.

Redaktion finanzen.at