New Work SE (ex XING): Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

New Work SE (ex XING) stellte am 06.08.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 1,61 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte New Work SE (ex XING) 1,77 EUR je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat New Work SE (ex XING) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 13,58 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 65,5 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel waren 75,8 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at