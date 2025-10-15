Über Erwartungen 15.10.2025 14:52:41

New Yorker Konjunkturindex mit Anstieg im Oktober

New Yorker Konjunkturindex mit Anstieg im Oktober

Die Geschäftsaktivität des verarbeitenden Gewerbes im Großraum New York ist im Oktober gestiegen.

Der von der Federal Reserve Bank of New York ermittelte Index für die allgemeine Geschäftstätigkeit im verarbeitenden Gewerbe des Distrikts erhöhte sich auf plus 10,7. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen einen Stand von minus 1,8 prognostiziert. Im Vormonat hatte der Index bei minus 8,7 gelegen.

Ein Wert über null signalisiert eine Expansion, ein Stand darunter eine Kontraktion. Der Index gewährt einen guten Einblick in die Lagebeurteilungen sowie die Erwartungen auf sechs Monate der Hersteller in New York.

Die Indexkomponente für den Ordereingang stieg im Oktober auf plus 3,7 (Vormonat: minus 19,6). Der Subindex für die Beschäftigung stieg auf plus 6,2 (minus 1,2). Für die erzielten Preise wurde ein Wert von plus 27,2 (plus 21,6) ausgewiesen.

Der New Yorker Konjunkturindex ist meist der erste regionale Indikator, der von den Fed-Filialen in einem Monat veröffentlicht wird. Ökonomen betrachten ihn ebenso wie den Indikator der Philadelphia Fed als vergleichsweise verlässlichen Vorläufer für den viel beachteten ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe der USA.

Website: http://www.newyorkfed.org/survey/empire/empiresurvey_overview.html

DJG/DJN/brb/mgo

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

China setzt Rüstungsriesen unter Druck: Deshalb verlieren die Aktien von Rheinmetall & Co.
Hohe Erträge beflügeln Bank of Americas Gewinn - Aktie im Plus
Merck-Aktie fester: Übernahme in der Laborsparte

Bildquelle: Alessandro Colle / Shutterstock.com,Gary Blakeley / Shutterstock.com,Luciano Mortula / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 41
12.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 41: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
11.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11.10.25 KW 41: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.10.25 KW 41: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Berichtssaison nimmt Fahrt auf: ATX fester -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich freundlich
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich zur Wochenmitte in Grün. Der deutsche Leitindex bewegt sich seitwärts. Die größten Börsen in Fernost wiesen am Mittwoch positive Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen