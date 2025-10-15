|Über Erwartungen
15.10.2025 14:52:41
New Yorker Konjunkturindex mit Anstieg im Oktober
Ein Wert über null signalisiert eine Expansion, ein Stand darunter eine Kontraktion. Der Index gewährt einen guten Einblick in die Lagebeurteilungen sowie die Erwartungen auf sechs Monate der Hersteller in New York.
Die Indexkomponente für den Ordereingang stieg im Oktober auf plus 3,7 (Vormonat: minus 19,6). Der Subindex für die Beschäftigung stieg auf plus 6,2 (minus 1,2). Für die erzielten Preise wurde ein Wert von plus 27,2 (plus 21,6) ausgewiesen.
Der New Yorker Konjunkturindex ist meist der erste regionale Indikator, der von den Fed-Filialen in einem Monat veröffentlicht wird. Ökonomen betrachten ihn ebenso wie den Indikator der Philadelphia Fed als vergleichsweise verlässlichen Vorläufer für den viel beachteten ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe der USA.
