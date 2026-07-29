Newborn Town Aktie
WKN DE: A2PXSP / ISIN: KYG6464H1011
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29.07.2026 15:57:21
Newborn Town Leans On Better Monetization As User Growth Slows
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