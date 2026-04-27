NexGel Aktie
WKN DE: A3DA81 / ISIN: US65344E1073
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27.04.2026 15:36:41
NEXGEL Names Ian Blackman As CFO
(RTTNews) - NEXGEL, Inc. (NXGL), a healthcare, beauty, and over-the-counter products manufacturer, Monday, announced that it has appointed Ian Blackman as its Chief Financial Officer.
Blackman is a seasoned finance executive with over 30 years of experience and was most recently the finance chief of McIntosh Group, Inc., a private equity backed luxury consumer electronics company.
Blackman will help to advance the closing of the definitive agreement to license and acquire a portfolio of commercial-stage regenerative biomaterial products from Celularity Inc., (CELU), a regenerative and aging related cellular medicine company, NEXGEL said in a statement.
Currently, NXGL shares are trading at $0.63, down 2.23% on the Nasdaq.
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