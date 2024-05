Next Biometrics Group ASA zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Next Biometrics Group ASA äußerte sich am 07.05.2024 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,15 NOK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Next Biometrics Group ASA ein Ergebnis je Aktie von -0,160 NOK vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 99,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 12,8 Millionen NOK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,4 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at