|
28.01.2026 02:40:20
Nextpower Inc. Bottom Line Advances In Q3
(RTTNews) - Nextpower Inc. (NXT) revealed a profit for its third quarter that Increases, from the same period last year
The company's earnings totaled $131.24 million, or $0.85 per share. This compares with $115.28 million, or $0.79 per share, last year.
Excluding items, Nextpower Inc. reported adjusted earnings of $169.62 million or $1.10 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 33.9% to $909.35 million from $679.36 million last year.
Nextpower Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $131.24 Mln. vs. $115.28 Mln. last year. -EPS: $0.85 vs. $0.79 last year. -Revenue: $909.35 Mln vs. $679.36 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 4.26 To $ 4.36 Full year revenue guidance: $ 3.425 B To $ 3.500 B
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!