NGX Energy International stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

NGX Energy International hat am 29.04.2024 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt.

NGX Energy International vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,05 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,040 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 166,50 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,3 Millionen CAD, während im Vorjahreszeitraum 2,0 Millionen CAD ausgewiesen worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,170 CAD. Im Vorjahr waren -0,100 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 13,59 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 619,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,89 Millionen CAD in den Büchern standen.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,106 USD sowie einen Umsatz von 13,20 Millionen USD prognostiziert.

Redaktion finanzen.at