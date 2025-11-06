NHN: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

NHN lud am 05.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 4584,79 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NHN 3423,00 KRW je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,56 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3 138,10 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 2 715,56 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.

Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 3349,90 KRW geschätzt. Der Umsatz war auf 3 052,90 Milliarden KRW geschätzt worden.

Redaktion finanzen.at