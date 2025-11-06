|
06.11.2025 06:31:29
NHN: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
NHN lud am 05.11.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
In Sachen EPS wurden 4584,79 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte NHN 3423,00 KRW je Aktie eingenommen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,56 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3 138,10 Milliarden KRW, während im Vorjahreszeitraum 2 715,56 Milliarden KRW ausgewiesen worden waren.
Für das Quartal hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 3349,90 KRW geschätzt. Der Umsatz war auf 3 052,90 Milliarden KRW geschätzt worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison auf Hochtouren: ATX verhalten -- DAX schwächelt -- Asiens Märkte ziehen kräftig an
Am Donnerstag zeigt sich der heimische Aktienmarkt stabil, während der deutsche Leitindex leicht tiefer tendiert. Unterdessen geht es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.