Firma Holdings Aktie
WKN DE: A116ZE / ISIN: US31832R1095
|
19.11.2025 11:08:00
Niederlande geben Kontrolle über Chip-Firma Nexperia ab
Durchbruch im Konflikt um die Lieferung von Chips für die Autoproduktion. Die Niederlande lenken ein und senden ein positives Signal nach Peking.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
