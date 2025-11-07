Firma Holdings Aktie
WKN DE: A116ZE / ISIN: US31832R1095
|
07.11.2025 13:40:00
Vodafone will mit US-Firma europäisches Satellitennetzwerk bauen
Vodafone will mit AST SpaceMobile ein Satellitennetzwerk für Europa bauen. Damit sollen unterversorgte Gebiete mit Mobilfunk versorgt und Notfalldienste unterstützt werden. Das System soll von Deutschland aus gesteuert werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Analysen zu Vodafone Group PLCmehr Analysen
|03.11.25
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|20.10.25
|Vodafone Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.10.25
|Vodafone Group Buy
|Deutsche Bank AG
|26.08.25
|Vodafone Group Kaufen
|DZ BANK
|30.07.25
|Vodafone Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Firma Holdings Corp
|0,00
|0,00%
|Vodafone Group PLC ADR Cert. Deposito Arg. Repr. 1-10 Vodafone Group PLC -Adrs-
|16 990,00
|0,35%
|Vodafone Group PLC
|0,99
|0,85%
|Vodafone Group PLC (spons. ADRs)
|9,75
|0,52%
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.