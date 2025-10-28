28.10.2025 18:09:38

Niederlande: Letzte Umfragen sehen drei Parteien vorn

DEN HAAG (dpa-AFX) - Kurz vor der Parlamentswahl in den Niederlanden deuten die letzten repräsentativen Umfragen auf ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen drei Parteien hin. Stärkste Kraft könnte am Mittwoch den Erhebungen von zwei Instituten nach erneut die radikal-rechte Partei für die Freiheit (PVV) des Rechtspopulisten Geert Wilders werden. Doch die PVV wird demnach dicht gefolgt von dem rot-grünen Bündnis GroenLinks-PvdA mit seinem Spitzenkandidaten, dem früheren EU-Kommissar Frans Timmermans, und der linksliberalen D66.

Im Vergleich zu den vorigen Wählerumfragen verliert die Wilders-Partei und vor allem die D66 legt zu. Alle drei Parteien liegen bei jeweils rund 15 Prozent der Stimmen. Kurz hinter der Dreier-Spitzengruppe liegen die heutige rechtsliberale Regierungspartei VVD sowie die christdemokratische CDA.

Die Spitzenkandidaten aller Parteien werden am Abend noch an der letzten TV-Debatte des Wahlkampfes teilnehmen. Rund 40 Prozent der Wähler wissen nach Angaben der Institute noch nicht, wem sie ihre Stimme geben sollen.

Brandmauer gegen Wilders

Die Niederländer müssen nach 2023 erneut die 150 Abgeordnete des Parlaments wählen, da die Koalition aus vier rechten Parteien im Juni nach nur elf Monaten geplatzt war. An der Koalition war auch erstmals Wilders Anti-Islam-Partei beteiligt. Er hatte wegen eines Streits um die Asyl-Politik den Bruch forciert.

Da alle großen Parteien eine erneute Zusammenarbeit mit Wilders ablehnen, scheint es ausgeschlossen, dass seine Partei erneut mitregieren wird./xx/DP/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach EZB-Zinsentscheid: Asiens Börsen vor dem Wochenende uneinheitlich -- Rekord in Japan
Die wichtigsten asiatischen Börsen weisen am Freitag verschiedene Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen