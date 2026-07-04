Troops Aktie
WKN DE: A3C7PV / ISIN: KYG9094C1042
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04.07.2026 02:19:22
Nigeria: US pulls some troops after anti-IS operation
The United States has withdrawn most of the forces it deployed for a recent operation against "Islamic State" militants in northeastern Nigeria, but it is continuing to provide intelligence support at Abuja's request.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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