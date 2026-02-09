|
NIHON DENKEI präsentierte Quartalsergebnisse
NIHON DENKEI hat am 06.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 118,54 JPY, nach 89,00 JPY im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,37 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 34,46 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 28,39 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
