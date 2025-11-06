NIKKATO: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

NIKKATO hat am 04.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 18,53 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 13,83 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,97 Prozent auf 2,88 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,62 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

