Nikkei 225-Papier ANA-Aktie: So hoch ist die Dividendenausschüttung von ANA

Anteilseigner aufpasst: So hoch fällt die ANA-Dividende aus.

Bei der Hauptversammlung von Nikkei 225-Wert ANA am 27.06.2024 wurde für das Jahr 2024 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 50,00 JPY beschlossen.

ANA- Ausschüttungsrendite im Fokus

Letztlich notierte der ANA-Titel am Tag der Hauptversammlung via TSE bei 2 978,50 JPY. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von ANA, demnach wird der ANA-Anteilsschein mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann sich optisch negativ auf den ANA-Aktienkurs auswirken. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Investoren. ANA verzeichnet für 2024 eine Dividendenrendite von 1,56 Prozent. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Dividendenrendite noch bei 0,00 Prozent lag.

Aktienkursentwicklung vs. reale Rendite

Im Zeitraum von 1 Jahr ist der ANA-Kurs via TSE um 14,56 Prozent gefallen. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die reale Rendite mit -14,51 Prozent dennoch mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenprognose von ANA

Für das Jahr 2025 prognostizieren FactSet-Analysten eine Erhöhung der Dividende auf 56,69 JPY. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 1,90 Prozent ansteigen.

ANA-Basisdaten

Die Marktkapitalisierung des Nikkei 225-Unternehmens ANA steht aktuell bei 1,397 Bio. JPY. ANA weist aktuell ein KGV von 9,58 auf. Der Umsatz von ANA belief sich in 2024 auf 2,056 Bio. JPY. Das EPS summierte sich derweil auf 335,09 JPY.

Redaktion finanzen.at