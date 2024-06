Nikkei 225-Papier Asahi Kasei-Aktie: So hoch ist die Dividendenzahlung von Asahi Kasei

Im Zuge der Hauptversammlung von Nikkei 225-Papier Asahi Kasei am 25.06.2024 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2024 in Höhe von 36,00 JPY je Aktie beschlossen. Damit ergab sich für die Dividende im Vorjahresvergleich keine Veränderung, wie die Dividendenhistorie zeigt. 49,96 Mrd. JPY werden somit insgesamt an Anleger ausgezahlt. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vergleich zum Vorjahr um 2,86 Prozent an.

Asahi Kasei-Qualitätsdividendenrendite

Am Tag der Hauptversammlung ging der Asahi Kasei-Anteilsschein via TSE bei einem Wert von 1 033,00 JPY aus dem Geschäft. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von Asahi Kasei wird das Asahi Kasei-Wertpapier mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann den Asahi Kasei-Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Anteilseigner vorgenommen. Das Asahi Kasei-Wertpapier verzeichnet für das Jahr 2024 eine Dividendenrendite von 3,24 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich vermindert, damals betrug sie noch 3,89 Prozent.

Aktienkurs vs. tatsächliche Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren reduzierte sich der Aktienkurs von Asahi Kasei via TSE um 15,91 Prozent. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit -15,07 Prozent dennoch stärker zugelegt als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Asahi Kasei

Folglich würde die Dividende laut FactSet-Schätzungen konstant bleiben. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 3,48 Prozent zulegen.

Hauptdaten von Dividenden-Aktie Asahi Kasei

Die Marktkapitalisierung des Nikkei 225-Unternehmens Asahi Kasei steht aktuell bei 1,409 Bio. JPY. Dividenden-Aktie Asahi Kasei weist aktuell ein KGV von 35,19 auf. Der Umsatz von Asahi Kasei betrug in 2024 2,785 Bio. JPY. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 31,60 JPY.

