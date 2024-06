Nikkei 225-Papier Eisai-Aktie: Die Dividende von Eisai im Detail

Im Rahmen der Hauptversammlung von Nikkei 225-Papier Eisai am 14.06.2024 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2024 in Höhe von 160,00 JPY je Aktie beschlossen. Wie die Dividendenhistorie zeigt, gab es im Vorjahresvergleich damit keine Veränderung. Die Gesamtausschüttung von Eisai beziffert sich auf 45,92 Mrd. JPY. Das sind 0,048 Prozent mehr als im Vorjahr.

Eisai- Dividendenrenditeanpassung

Via TSE beendete der Eisai-Wertpapier den Tag der Hauptversammlung bei 6 256,00 JPY. Das Eisai-Wertpapier wird am heutigen Montag mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der Eisai-Aktie optisch zu teils deutlichen Kursverlusten kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Investoren. Für das Jahr 2024 beträgt die Dividendenrendite des Eisai-Anteilsscheins 2,57 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einer Steigerung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 2,13 Prozent.

Gegenüberstellung von Kursentwicklung und tatsächlicher Rendite

Innerhalb von 1 Jahr fiel der Aktienkurs von Eisai via TSE um 34,68 Prozent. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit -34,65 Prozent dennoch stärker zugenommen als der Eisai-Aktienkurs.

Eisai- Dividendenerwartung

Für das Jahr 2026 erwarten FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 168,18 JPY. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 2,46 Prozent zurückgehen.

Eisai-Basisdaten

Die Marktkapitalisierung des Nikkei 225-Unternehmens Eisai beläuft sich aktuell auf 1,795 Bio. JPY. Eisai verfügt über ein KGV von aktuell 42,04. Der Umsatz von Eisai belief sich in 2024 auf 741,751 Mrd. JPY. Das EPS summierte sich derweil auf 147,86 JPY.

Redaktion finanzen.at