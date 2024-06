Nikkei 225-Papier JGC-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich JGC-Aktionäre freuen

Im Zuge der Hauptversammlung von Nikkei 225-Wert JGC am 27.06.2024 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2024 in Höhe von 40,00 JPY je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 5,26 Prozent an. Somit vergütet JGC die Aktionäre insgesamt mit 9,14 Mrd. JPY. Die Gesamtausschüttung vergrößerte sich damit im Vorjahresvergleich um 141,12 Prozent.

JGC- Ausschüttungsrendite im Blick

Am Tag der Hauptversammlung schloss der JGC-Anteilsschein via TSE bei einem Wert von 1 272,00 JPY. Der Dividendenabschlag auf das JGC-Wertpapier erfolgt am 28.06.2024, dem Ex-Dividende-Tag. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem JGC-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Aktionäre überwiesen. Für das Jahr 2024 beträgt die Dividendenrendite der JGC-Aktie 2,68 Prozent. Im Vorjahresvergleich entspricht dies einer Verbesserung der Dividendenrendite, damals betrug sie noch 2,32 Prozent.

Aktienkursentwicklung vs. reale Rendite

Im Zeitraum von 5 Jahren ist der Aktienkurs von JGC via TSE um 13,94 Prozent gefallen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit -13,38 Prozent dennoch mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Aktie JGC

Somit würde die Dividende laut FactSet-Schätzungen ohne Veränderung bleiben. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 3,14 Prozent zulegen.

Fundamentaldaten von Dividenden-Titel JGC

Die Marktkapitalisierung des Nikkei 225-Unternehmens JGC steht aktuell bei 307,315 Mrd. JPY. JGC weist aktuell ein KGV von 0,00 auf. Der Umsatz von JGC belief sich in 2024 auf 832,595 Mrd. JPY. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf -32,48 JPY.

Redaktion finanzen.at