Nikkei 225-Papier Mitsubishi Electric-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich Mitsubishi Electric-Aktionäre freuen

Im Rahmen der Hauptversammlung von Nikkei 225-Titel Mitsubishi Electric am 25.06.2024 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2024 in Höhe von 50,00 JPY je Aktie vereinbart. Die Dividende ist somit im Vergleich zum Vorjahr 25,00 Prozent gestiegen. Die Gesamtausschüttung von Mitsubishi Electric umfasst 96,95 Mrd. JPY. Die Gesamtausschüttung erhöhte sich damit im Vergleich zum Vorjahr um 14,70 Prozent.

Veränderung der Mitsubishi Electric-Dividendenrendite

Letztlich notierte das Mitsubishi Electric-Papier am Tag der Hauptversammlung via TSE bei 2 539,00 JPY. Heute wird der Mitsubishi Electric-Titel mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Mitsubishi Electric-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Aktionäre. Der Mitsubishi Electric-Anteilsschein verzeichnet für das Jahr 2024 eine Dividendenrendite von 1,99 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr abgeschwächt, damals betrug sie noch 2,53 Prozent.

Aktienkursentwicklung und tatsächliche Rendite im Vergleich

Innerhalb von 1 Jahr hat der Mitsubishi Electric-Kurs via TSE 28,72 Prozent hinzugewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an 28,82 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenschätzung von Dividenden-Aktie Mitsubishi Electric

Für das Jahr 2025 sehen FactSet-Experten eine Erhöhung der Dividende auf 52,88 JPY voraus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 2,08 Prozent hinzugewinnen.

Grunddaten von Dividenden-Titel Mitsubishi Electric

Die Marktkapitalisierung des Nikkei 225-Unternehmens Mitsubishi Electric beträgt aktuell 5,156 Bio. JPY. Dividenden-Aktie Mitsubishi Electric verfügt über ein KGV von aktuell 18,51. 2024 setzte Mitsubishi Electric 5,258 Bio. JPY um und erzielte einen Gewinn je Aktie von 135,74 JPY.

