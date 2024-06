Nikkei 225-Papier Nissan Chemical Industries-Aktie: Diese Dividendenzahlung sieht Nissan Chemical Industries für Anleger vor

Bei der Hauptversammlung von Nikkei 225-Titel Nissan Chemical Industries am 26.06.2024 wurde für das Jahr 2024 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 164,00 JPY beschlossen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich damit keine Veränderung ergeben, wie die Dividendenhistorie zeigt. 22,97 Mrd. JPY werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Damit wurde die Nissan Chemical Industries-Gesamtdividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 14,38 Prozent erhöht.

Veränderung der Dividendenrendite

Letztlich notierte das Nissan Chemical Industries-Papier am Tag der Hauptversammlung via TSE bei 5 000,00 JPY. Der Dividendenabschlag auf das Nissan Chemical Industries-Wertpapier erfolgt am 27.06.2024, dem Ex-Dividende-Tag. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei der Nissan Chemical Industries-Aktie optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Anleger. Der Nissan Chemical Industries-Anteilsschein verzeichnet für 2024 eine Dividendenrendite von 2,86 Prozent. Damit verbesserte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 2,74 Prozent betrug.

Tatsächliche Rendite vs. Aktienkurs

Im Zeitraum von 1 Jahr ist der Aktienkurs von Nissan Chemical Industries via TSE um 17,90 Prozent gefallen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit -17,85 Prozent dennoch mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Titel Nissan Chemical Industries

Für das Jahr 2025 gehen FactSet-Experten von einer Steigerung der Dividende auf 164,03 JPY aus. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Zunahme auf 3,28 Prozent bedeuten.

Basisinformationen der Nissan Chemical Industries-Aktie

Die Börsenbewertung des Nikkei 225-Unternehmens Nissan Chemical Industries beläuft sich aktuell auf 684,491 Mrd. JPY. Dividenden-Aktie Nissan Chemical Industries besitzt aktuell ein KGV von 20,98. 2024 setzte Nissan Chemical Industries 226,705 Mrd. JPY um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 272,82 JPY.

Redaktion finanzen.at