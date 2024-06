Nikkei 225-Papier Olympus-Aktie: Über diese Dividende können sich Olympus-Aktionäre freuen

Wie im Zuge der Hauptversammlung von Nikkei 225-Wert Olympus am 26.06.2024 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 18,00 JPY für das Jahr 2024. Das sind 12,50 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Gesamtausschüttung von Olympus umfasst 20,06 Mrd. JPY. Die Gesamtausschüttung ist somit im Vergleich zum Vorjahr um 12,54 Prozent gestiegen.

Olympus- Ausschüttungsrendite im Fokus

Am Tag der Hauptversammlung schloss die Olympus-Aktie via TSE bei einem Wert von 2 595,00 JPY. Die Olympus-Aktie wird am heutigen Donnerstag mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der Olympus-Aktie optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Die Dividendenausschüttung an die Olympus-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2024 weist die Olympus-Aktie eine Dividendenrendite von 0,81 Prozent auf. Das ist mehr als im Vorjahr, als die Dividendenrendite noch 0,69 Prozent betrug.

Gegenüberstellung von tatsächlicher Rendite und Aktienkurs

Innerhalb von 3 Jahren hat sich der Aktienkurs von Olympus via TSE 16,39 Prozent verteuert. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich gemessen an einem Zuwachs von 16,49 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Aktie Olympus

Für 2025 prognostizieren Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 19,77 JPY. Die Dividendenrendite würde dementsprechend laut FactSet-Schätzungen auf 0,76 Prozent sinken.

Wichtigste Eckdaten von Olympus

Die Marktkapitalisierung des Nikkei 225-Unternehmens Olympus beläuft sich aktuell auf 2,908 Bio. JPY. Olympus verfügt über ein KGV von aktuell 11,07. 2024 setzte Olympus 936,210 Mrd. JPY um und erwirtschaftete ein EPS von 199,91 JPY.

Redaktion finanzen.at