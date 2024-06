Nikkei 225-Papier Shin-Etsu Chemical-Aktie: So viel Dividende zahlt Shin-Etsu Chemical an Anleger aus

Shin-Etsu Chemical-Anleger aufpasst: So hoch fällt die Shin-Etsu Chemical-Dividendenauszahlung aus.

Im Zuge der Hauptversammlung von Nikkei 225-Wert Shin-Etsu Chemical am 27.06.2024 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2024 in Höhe von 100,00 JPY je Aktie vereinbart. Damit ergab sich für die Dividende im Vorjahresvergleich keine Veränderung. Shin-Etsu Chemical zahlt Aktionären eine Gesamtausschüttung von 211,24 Mrd. JPY. Im Vorjahresvergleich ist die Gesamtausschüttung somit um 8,13 Prozent gestiegen.

Shin-Etsu Chemical-Dividendenrendite

Zum TSE-Schluss ging das Shin-Etsu Chemical-Wertpapier am Tag der Hauptversammlung bei 6 199,00 JPY aus dem Handel. Am 28.06.2024 wird das Shin-Etsu Chemical-Wertpapier Ex-Dividende gehandelt. Der Dividendenabschlag kann den Shin-Etsu Chemical-Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Kurze Zeit später wird die Ausschüttung an die Investoren vorgenommen. Shin-Etsu Chemical verzeichnet für 2024 eine Dividendenrendite von 1,52 Prozent. Damit schrumpfte die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 2,34 Prozent.

Vergleich von realer Rendite und Aktienkursentwicklung

Innerhalb von 3 Jahren hat sich der Shin-Etsu Chemical-Kurs via TSE 65,97 Prozent nach oben entwickelt. Wird die Rendite inklusive der Dividende betrachtet, fand in dem Zeitraum eine Steigerung von 66,13 Prozent statt.

Shin-Etsu Chemical- Dividendenprognose

Für 2025 gehen Analysten von FactSet von einer Erhöhung der Dividende auf 112,63 JPY aus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 1,82 Prozent zulegen.

Shin-Etsu Chemical-Schlüsseldaten

Die Marktkapitalisierung des Nikkei 225-Unternehmens Shin-Etsu Chemical steht aktuell bei 12,403 Bio. JPY. Das Shin-Etsu Chemical-KGV beläuft sich aktuell auf 25,38. Der Umsatz von Shin-Etsu Chemical betrug in 2024 2,415 Bio. JPY. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 259,41 JPY.

