Nikkei 225-Papier SoftBank-Aktie: So hoch ist die Ausschüttung von SoftBank

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich SoftBank-Anteilseigner über eine Dividendenauszahlung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Bei der Hauptversammlung von Nikkei 225-Wert SoftBank am 21.06.2024 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2024 in Höhe von 44,00 JPY je Aktie vereinbart. Wie die Dividendenhistorie zeigt, wurde die Dividende damit weder angehoben noch gesenkt. Insgesamt wurde entschieden 64,36 Mrd. JPY an Aktionäre auszuzahlen. Damit wurde die SoftBank-Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich um 8,38 Prozent gekappt.

Dividendenrendite im Fokus

Via TSE beendete der SoftBank-Wertpapier den Tag der Hauptversammlung bei 9 889,00 JPY. Heute wird die SoftBank-Aktie Ex-Dividende gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem SoftBank-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Kurze Zeit später wird die Dividendenausschüttung an die Anteilseigner vorgenommen. Das SoftBank-Papier verzeichnet für 2024 eine Dividendenrendite von 0,49 Prozent. Somit verringerte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 0,85 Prozent.

Kursentwicklung verglichen mit tatsächlicher Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren hat der Aktienkurs von SoftBank via TSE 25,78 Prozent hinzugewonnen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 25,81 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.

SoftBank-Dividendenausblick

Demnach würde die Dividende laut FactSet-Schätzungen auf demselben Stand bleiben. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 0,44 Prozent fallen.

Grunddaten von Dividenden-Aktie SoftBank

Die Marktkapitalisierung des Nikkei 225-Unternehmens SoftBank steht aktuell bei 14,495 Bio. JPY. Dividenden-Aktie SoftBank verfügt über ein KGV von aktuell 0,00. Im Jahr 2024 erwirtschaftete SoftBank einen Umsatz von 6,757 Bio.JPY sowie einen Gewinn je Aktie von -170,99 JPY.

Redaktion finanzen.at