Nikkei 225-Papier Sumitomo Mitsui Trust-Aktie: Über diese Dividende können sich Sumitomo Mitsui Trust-Aktionäre freuen

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Sumitomo Mitsui Trust-Anleger über eine Ausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Bei der Hauptversammlung von Nikkei 225-Wert Sumitomo Mitsui Trust am 20.06.2024 wurde beschlossen, für das Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 110,00 JPY zu zahlen. Damit wurde die Sumitomo Mitsui Trust-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 4,76 Prozent erhöht. Somit schüttet Sumitomo Mitsui Trust insgesamt 80,02 Mrd. JPY an Aktionäre aus. Die Gesamtausschüttung ist somit im Vorjahresvergleich um 13,47 Prozent gestiegen.

Sumitomo Mitsui Trust-Auszahlungsrendite

Schlussendlich notierte der Sumitomo Mitsui Trust-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung via TSE bei 3 531,00 JPY. Heute wird der Sumitomo Mitsui Trust-Anteilsschein Ex-Dividende gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei der Sumitomo Mitsui Trust-Aktie optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Ausschüttung an die Anleger vorgenommen. Für das Jahr 2024 weist der Sumitomo Mitsui Trust-Titel eine Dividendenrendite von 3,33 Prozent auf. Damit hat sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich verringert, damals betrug sie noch 4,62 Prozent.

Aktienkurs im Verhältnis zu tatsächlicher Rendite

Innerhalb von 3 Jahren ist der Aktienkurs von Sumitomo Mitsui Trust via TSE 102,87 Prozent gestiegen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 103,57 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Titel Sumitomo Mitsui Trust

Für das Jahr 2025 sehen Analysten von FactSet eine Steigerung der Dividende auf 140,00 JPY voraus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 3,96 Prozent zulegen.

Kerndaten von Dividenden-Titel Sumitomo Mitsui Trust

Die Börsenbewertung des Nikkei 225-Unternehmens Sumitomo Mitsui Trust beläuft sich aktuell auf 2,567 Bio. JPY. Das Sumitomo Mitsui Trust-KGV beträgt aktuell 30,30. Der Umsatz von Sumitomo Mitsui Trust betrug in 2024 2,317 Bio. JPY. Das EPS belief sich derweil auf 109,16 JPY.

Redaktion finanzen.at